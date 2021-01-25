В Общественной палате прокомментировали решение РУСАДА не подавать апелляцию на решение CAS

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева прокомментировала решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

Напомним, Россию отстранили от крупных соревнований на два года. Россиянам запрещено использовать национальный гимн и флаг.

Истягина-Елисеева отметила, что она не может в полной мере принять и согласиться с решением РУСАДА, особенно с формулировками.

«С одной стороны, «РУСАДА решительно не согласно». С другой — «исходя из этих соображений и ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом», мы отказываемся от апелляции», — отметила она.

Ранее Валерий Газзаев отреагировал на решение РУСАДА не подавать апелляцию на решение CAS.