Губерниев поделился впечатлениями от выступления россиян в масс-старте

Журналист Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от выступления российских биатлонистов в масс-старте, передает «Чемпионат.com».

Напомним, лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял 19-е место.

«Хорошо, что мы получили такую оплеуху в масс-старте. Ребята знают, что делать. Тренеры соберутся, и на чемпионате мира мы будем бороться в каждой гонке за медали», — сказал Губерниев.



Ранее россияне не попали в топ-10 в масс-старте на этапе Кубка мира.