Наставник сборной Швеции оценил решение ИИХФ по ЧМ 2021 года
Андрей Черников
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Наставник сборной Швеции Юхан Гарпенлев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отобрать право проведения чемпионата мира 2021 года у Минска.
«Совершенно верное и ожидаемое решение. Теперь мы можем сосредоточиться на хоккее», — написал специалист в Twitter.
Напомним, турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня.
Ранее сообщалось о том, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.
Ett helt rätt beslut och ett förväntat beslut. Nu kan vi koncentrera oss på ishockeyn �������� https://t.co/xj0483ZX3f— Johan Garpenlöv (@jgarpenlov) January 18, 2021
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