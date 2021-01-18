Наставник сборной Швеции оценил решение ИИХФ по ЧМ 2021 года

Наставник сборной Швеции Юхан Гарпенлев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отобрать право проведения чемпионата мира 2021 года у Минска.



«Совершенно верное и ожидаемое решение. Теперь мы можем сосредоточиться на хоккее», — написал специалист в Twitter.

Напомним, турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня.



Ранее сообщалось о том, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.