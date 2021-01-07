В Госдуме прокомментировали массовые акции протеста в США

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Дмитрий Свищев высказался о протестной акции сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, самое страшное из того, что происходит в Вашингтоне в данный момент, это гибель мирных граждан.

«Никто не ожидал, что у этих выборов будет такой результат. Важно не то, кто победил, а то, что гибнут люди. Я против любого насилия.

Пусть выбирает американский народ — это их выборы и их система, но ситуация печальная. Думаю, что вскоре она разрешится», — сказал Свищев.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о протестной акции сторонников президента США Дональда Трампа.