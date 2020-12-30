Третьяк назвал рецепт победы над Швецией на МЧМ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча молодежного чемпионата мира между Россией и Швецией, передает ТАСС.

Напомним, встреча начнется 31 декабря в 5.30 по московскому времени.

«Со шведами нужно играть на высоких скоростях. Они техничные ребята, на малой скорости их трудно обыграть. Я пожелал Ларионову, чтобы они играли быстро, дисциплинированно и без удалений», — сказал Третьяк.



Ранее Игорь Ларионов предвосхитил игру со сборной Швеции на МЧМ-2021.