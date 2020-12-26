Минеев высказался о потасовке с Исмаиловым

Боец Владимир Минеев высказался о потасовке с Магомедом Исмаиловым.

Напомним, конфликт, который произошел между спортсменами на турнире Fight Nights, перерос в массовую драку.

«Я благодарен всем, кто поддержал меня. Спасибо, родные! Со мной все отлично, ни царапинки. Оправдания, обвинения и осуждение оставлю недалеким», — написал Минеев в Instagram.



Ранее Исмаилов рассказал о встрече с Минеевым в суде.