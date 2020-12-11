Гончаренко прокомментировал итоги матча против загребского «Динамо»

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча Лиги Европы против загребского «Динамо», передает «Чемпионат.com».

Напомним, армейцы уступили со счетом 1:3.

«В первом тайме мы смотрелись очень инертно. Во втором тайме путем замен и перестроений мы добились более агрессивной игры. Выправили ситуацию, но этого не хватило, чтобы спасти матч», — сказал Гончаренко.



Ранее ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги Европы.