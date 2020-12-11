Гончаренко прокомментировал итоги матча против загребского «Динамо»
Андрей Черников
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Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча Лиги Европы против загребского «Динамо», передает «Чемпионат.com».
Напомним, армейцы уступили со счетом 1:3.
«В первом тайме мы смотрелись очень инертно. Во втором тайме путем замен и перестроений мы добились более агрессивной игры. Выправили ситуацию, но этого не хватило, чтобы спасти матч», — сказал Гончаренко.
Ранее ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги Европы.