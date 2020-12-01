Полузащитник «Краснодара» сравнил чемпионаты России и Франции

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Ренном» сравнил чемпионаты России и Франции, передает «Чемпионат.com».

По словам полузащитника, если в целом взять российский и французский чемпионаты, то большой разницы нет. Кабелла отмечает, что нужно вынести за скобки «ПСЖ», который постоянно участвует в Лиге чемпионов и доходит до решающих стадий.

«Я не вижу большой разницы. Особенно если брать команды, которые в этом году выступают в Лиге чемпионов», — добавил он.

Матч «Краснодар» — «Ренн» состоится 2-го декабря. Начало — 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны к ближайшему матчу.