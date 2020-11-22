Наставник «Сочи» Федотов рассказал о состоянии здоровья Жоаозиньо

Наставник «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии здоровья Жоаозиньо, передает «Чемпионат.com».

Напомним, 22 ноября во время матча с московским ЦСКА футболист потерял сознание после столкновения с Бактиером Зайнутдиновым.

«Что касается Жоаозиньо, незначительный удар попал в челюсть. На некоторое время отключился. От неожиданности такие эпизоды случаются. Дал знать, что ничего страшного не произошло», — сказал Федотов.



Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в матче 15-го тура РПЛ.