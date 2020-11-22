Надаль прокомментировал поражение от Медведева в полуфинале Итогового турнира АТР

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Встреча проходила в Лондоне, продолжалась два часа 36 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:3.

После матча Надаль прокомментировал свое поражение, передает пресс-служба ATP.

По словам теннисиста, в начале игры Медведев был лучше и он с трудом удерживал подачу, но потом сыграл качественно, сделал брейк и довел сет до победы. Надаль отмечает, что во втором сете случилась та же история, но к концу партии он уже играл чуть лучше Медведева, а при счете 5:4 россиянин провел хороший гейм, а он – нет.

«Медведев — большой молодец, отлично играет. Желаю ему всего наилучшего», — добавил он.

Напомним, что в финале Медведев сыграет с австрийским теннисистом Домиником Тимом.

Ранее сообщалось, что Надаль сразится с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP.