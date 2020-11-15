Главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение от Германии
Карен Саркисян
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Сборная Германии обыграла национальную команду Украины в матче пятого тура Лиги наций.
Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счетом 3:1.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат игры, передает Sport.ua.
По словам тренера, в матче с Германией была нервозность, но были и хорошие моменты. Шевченко отмечает, что сборная Германии — классная команда с быстрыми игроками.
«Где-то были близки к ничьей и если бы реализовали все шансы, то, может быть, заслужили бы ничью», — сказал он.
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