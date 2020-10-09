Суарес и Месси повторили рекорд Роналдо

Аргентинский форвард Лионель Месси и уругвайский нападающий Луис Суарес сравнялись по количеству забитых мячей за национальные команды с экс-игроком сборной Бразилии Роналдо.

Напомним, 9 октября Месси отличился в матче против Эквадора (1:0), а Суарес отправил мяч в сетку чилийцев (2:1).

На счету обоих форвардов по 39 мячей, столько же — у Роналдо. Игроки делят первое место в списке лучших бомбардиров сборных Южной Америки.



Ранее Месси высказался о победе сборной Аргентины над командой Эквадора.