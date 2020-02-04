Александр Емельяненко замечен в странном виде возле больницы

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Российский боец ММА Александр Емельяненко был замечен предположительно в нетрезвом виде у больницы, передает Sport24.

На попавшем в Сеть видео видно, как пошатывающемуся Александру помогает дойти до входа в здание женщина.

Стоит отметить, что незадолго до этого скандальный атлет отсидел семь суток за мелкое хулиганство в поселке Супсех под Анапой.

На 3 апреля у Емельяненко назначен супербой с Магомедом Исмаиловым в рамках главного события столичного турнира АСА 107.

Ранее прославленный боксер Хэй сравнил Уайлдера и Владимира Кличко.