Александр Емельяненко замечен в странном виде возле больницы
Российский боец ММА Александр Емельяненко был замечен предположительно в нетрезвом виде у больницы, передает Sport24.
На попавшем в Сеть видео видно, как пошатывающемуся Александру помогает дойти до входа в здание женщина.
Стоит отметить, что незадолго до этого скандальный атлет отсидел семь суток за мелкое хулиганство в поселке Супсех под Анапой.
На 3 апреля у Емельяненко назначен супербой с Магомедом Исмаиловым в рамках главного события столичного турнира АСА 107.
Ранее прославленный боксер Хэй сравнил Уайлдера и Владимира Кличко.