«Вашингтон» одолел «Флориду» благодаря голу Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Вашингтона».
Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счет в матче. Ассистентом выступил еще один россиянин — Евгений Кузнецов.
Ранее «Бостон» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» — 4:3
1:0 — Овечкин (Кузнецов), 17:57;
1:1 — Коннолли (Трочек, Яндл), 31:17;
2:1 — Паник (Зигенталер), 39:00;
2:2 — Хоффман (Барков), 39:22;
3:2 — Эллер (Врана), 45:18;
4:2 — Лайпсик (Гудас, Зигенталер), 51:59;
4:3 — Трочек (Яндл, Юбердо), 55:31.