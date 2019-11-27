Зеппельт прошелся по МОК из-за подозрения в поддержке России
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный по фильмам-расследованиям о допинге в спорте России, раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, передает «Чемпионат».
Зеппельт отметил, что Бах может опять лоббировать интересы России.
«Обратите внимание на слова МОК о России, мол, они поддержат жесточайшие санкции против всех виновных в данных манипуляциях. Типичные выкрутасы Томаса Баха. Означает ли это, что МОК опять лоббирует закулисные игры и впоследствии накажет лишь несколько официальных лиц?» — написал Зеппельт в Twitter.
Стоит отметить, что 25 ноября комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA лишить статуса РУСАДА. Причиной этого решения стали найденные доказательства манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории. Также было рекомендовано лишить российских спортсменов права участвовать в соревнованиях под флагом своей страны и проводить крупные международные турниры на территории России.
В случае же, если исполком примет решение лишить РУСАДА статуса соответствия, у организации будет 21 день для подачи апелляции.
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет РУСАДА примет решение по вердикту исполкома WADA.