Канчельскис: этот состав сборной России является одним из слабейших

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Бывший нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал уровень российских игроков национальной команды. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, уровень игроков сборной России в настоящий момент не сопоставим с уровнем лучших игроков мира.

«Не хотелось бы кого-то оскорблять, но. я считаю, что текущий уровень футболистов сборной России — один из самых низких за всю историю. Они бьются, стараются, но все это не приносит результата», — сказал Канчельскис.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение в матче девятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.