Сборная России не смогла обыргать Уэльс в матче отбора Евро-2020 U19

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Сборная России встретилась с национальной командой Уэдльса в рамках второго тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года в возрастной категории до 19 лет.

Матч проходил в Кардиффе на стадионе «Кардифф Интернейшнл Спортс» и завершился ничьей со счетом 2:2.

Первый мяч забил отечественный форвард Кирилл Косарев на 30-й минуте. В середине второго тайма защитник Уэльса Неко Уильямс сравнял счет, реализовав пенальти. В конце матча в ворота России был назначен второй 11-метровый, который тоже отлично исполнил Уильямс. Однако уже через три минуты отличился защитник россиян Данила Прохин.

Стоит отметить, что отечественная команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице группы. Уэльс с четырьмя очками возглавляет список.

Ранее сборная России обратилась к фанатам перед матчем против Бельгии.

Футбол. U19 ЧЕ-2020

Россия — Уэльс — 2:2

Голы: 1:0 — Косарев, 30; 1:1 — Уильямс, 66 (пенальти); 1:2 — Уильямс, 82 (пенальти); 2:2 — Прохин, 85.