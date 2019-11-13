Менеджер Хабиба: бой с Фрегюсоном моет пройти весной в России

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Ризван Магомедов, менеджер единственного российского действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, раскрыл подробности возможного боя с американцем Тони Фергюсоном, передает ТАСС.

По словам Магомедова, отечественный боец смешанного стиля (MMA) может сразиться с представителем США уже весной 2020 года. В качестве одной из стран, в которой может пройти поединок, рассматривается Россия.

«Разговоры идут по организации российского номерного турнира в России. Посмотрим, на чем остановится UFC. В настоящее время рассматривается Фергюсон в качестве соперника», — поделился менеджер Нурмагомедова.

Ранее российский боец UFC назвал главные качества мужчины.