Менеджер Хабиба: бой с Фрегюсоном моет пройти весной в России
Ризван Магомедов, менеджер единственного российского действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, раскрыл подробности возможного боя с американцем Тони Фергюсоном, передает ТАСС.
По словам Магомедова, отечественный боец смешанного стиля (MMA) может сразиться с представителем США уже весной 2020 года. В качестве одной из стран, в которой может пройти поединок, рассматривается Россия.
«Разговоры идут по организации российского номерного турнира в России. Посмотрим, на чем остановится UFC. В настоящее время рассматривается Фергюсон в качестве соперника», — поделился менеджер Нурмагомедова.