25-летняя легкоатлетка скончалась во время пробежки в Тамбовской области

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Чемпионка Тамбовской области по легкой атлетике Маргарита Плавунова скончалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию легкой атлетики области.

Девушке было 25 лет.

Трагедия произошла во время пробежки девушки. По словам очевидцев, она решила пробежаться перед очередными соревнованиями, однако в какой-то момент упала в траву. Там ее и обнаружили.

Вероятно, к внезапной смерти легкоатлетку привели серьезные нагрузки.

Девушка профессионально занималась спортом со школьных лет. Она пробовала себя в нескольких дисциплинах, однако остановила свой выбор на барьерном беге.

На счету 25-летней спортсменки победы в региональных и всероссийских стартах. Она также является призеркой ЦФО.

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