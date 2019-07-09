Глава РПЛ сообщил, когда разрешат пить пиво на стадионах

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, когда на стадионах будет возможно пить пиво, передает «СЭ».

Вопрос об этом был задан на пресс-конференции руководства лиги перед началом нового сезона.

«У нас есть огромное желание разрешить употребление пива на трибунах. Такое же, как и у болельщиков. Однако это все еще на стадии обсуждения. Ведь здесь есть и лобби, и противники. Безусловно, этот момент мог бы стать отличным подспорьем для привлечения пивных брендов на стадионы. Также в этом случае у каждого клуба РПЛ был бы свой партнер, как это сейчас с букмекерами обстоит», — сообщил Прядкин.

Ранее сообщалось, что фанаты московского «Локомотива» вывесили баннер против системы Fan ID.