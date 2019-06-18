Экс-муж Кардашьян баскетболист Ламар жалеет, что не послушал репера Jay Z
Бывший игрок «Лейкерс», а также экс-супруг Кортни Кардашьян Одом Ламар рассказал о том, как проигнорировал своеты известного репера Jay Z, сообщает «Советский спорт».
О подробностях своей жизни бывший спортсмен рассказал в интервью ютуб-каналу UPROXX Video в рубрике People's Party With Talib Kweli.
Одом мечтал о собственном музыкальном лейбле, чтобы открыть мцзыкальной индустрии новую звезду. Однако репер попытался переубедить баскетболиста, заверив, что ему лучше вложить деньги в какой-нибудь более прибыльный бизнес.
По словам экс-нападающего «Лейкер», если бы он послушал совета Jay Z, он смог бы избежать многих проблем со здоровьем. Так, бывший супруг Карадшьян заявил, что у него произошло 12 инсультов и шесть инфарктов.
Ранее сообщалось, что певца Дрейка попросили не посещать матчи НБА в Окленде.