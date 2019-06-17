Дзюба и вратарь женской сборной России пробили друг другу пенальти
Нападающий сборной России Артем Дзюба и голкипер женской национальной команды Эльвира Тодуа потренировались вместе, сообщает «Советский спорт».
Дзюба и Тодуа пробили друг другу пенальти. Форвард реализовал все свои попытки, а вот голкипер несколько раз не смогла попасть в ворота.
«Надеюсь, после этого у вас вообще нет желания со мной связываться. Один чемпион! Девочки все равно молодцы», — заявил нападающий.
Также он отметил, что Тодуа бьет пенальти наравне с вратарем мужской сборной Андреем Луневым.
Стоит отметить, что на тренировках сборной России нападающий не раз вставал в ворота.
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