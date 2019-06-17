Стало известно место проведения матча отбора Евро Россия — Шотландия
Матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 10 октября, передает ТАСС.
Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
После четырех туров команда России занимает второе место в турнирной таблице Группы I. В активе команды Станислава Черчесова девять очков. Команда Шотландии (шесть баллов) располагается на четвертой позиции.
Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).