Стало известно место проведения матча отбора Евро Россия — Шотландия

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Матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 10 октября, передает ТАСС.

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

После четырех туров команда России занимает второе место в турнирной таблице Группы I. В активе команды Станислава Черчесова девять очков. Команда Шотландии (шесть баллов) располагается на четвертой позиции.

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).