Маррей может сыграть на Уимблдоне

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Экс-первая ракетка планеты из Великобритании Энди Маррей может принять участие на Уимблдоне-2019, сообщает Tennis World USA.

По информации источника, именитый теннисист может успеть восстановиться к турниру. Большую часть сезона Маррей восстанавливался после травмы и операции на тазобедренном суставе. Спортсмен даже объявил о завершении карьеры, однако затем принял решение вернуться на корт.

Однако речь пока идет только о парном выступлении. Он может принять участие на Уимблдоне вместе со своим братом Джейми. Также Маррей рассматривает возможность принять участие на турнире Queen's Club Championships.

Ранее сообщалось, что Надаль вышел в полуфинал турнира в Мадриде.