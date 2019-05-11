Маррей может сыграть на Уимблдоне
Экс-первая ракетка планеты из Великобритании Энди Маррей может принять участие на Уимблдоне-2019, сообщает Tennis World USA.
По информации источника, именитый теннисист может успеть восстановиться к турниру. Большую часть сезона Маррей восстанавливался после травмы и операции на тазобедренном суставе. Спортсмен даже объявил о завершении карьеры, однако затем принял решение вернуться на корт.
Однако речь пока идет только о парном выступлении. Он может принять участие на Уимблдоне вместе со своим братом Джейми. Также Маррей рассматривает возможность принять участие на турнире Queen's Club Championships.
Ранее сообщалось, что Надаль вышел в полуфинал турнира в Мадриде.