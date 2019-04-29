Фанаты «Фрозиноне» хотели ограбить хавбека «Наполи»
Болельщики «Фрозиноне» совершили попытку ограбления полузащитника «Наполи» Адама Унаса, сообщает «Советский спорт».
Инцидент произошел после матча 34-го тура итальянской Серии A «Фрозиноне» — «Наполи» (0:2).
Фанаты подкараулили футболиста у ворот стадиона и попытались украсть у него рюкзак. Однако Унас оказал сопротивление. В результате атаки алжирец разбил правое колено, но совершить кражу не дал.
Полицейские, которые находились неподалеку, сразу вмешались.
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