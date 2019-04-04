Известный адвокат прокомментировала ситуацию с Новосельцевым

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Адвокат Екатерина Гордон высказалась относительно побега Ивана Новосельцева от жены Катерины, передает «Советский спорт».

Новосельцев тайно переписал совместное имущество на свою маму.

Гордон заявила, что футболист провернул аферу по совету агента.

«Иванушка-дурачок превратился в Ванюшку-хитрюшку. У агента Ивана я узнала, что тот в курсе всего происшедшего. По совету подлых юристов, агентов он провел аферу», — сказала правозащитник в программе «Пусть говорят».

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По словам специалиста, она постарается помочь супруге Новосельцева вернуть имущество.

«Пока пытаемся получить достоверную информацию об имуществе, подали иск в суд. Разделить все можно и в браке. Скоро поймем, как это объекты оформлены все на маму», — отметила Гордон.

Ранее жена Новосельцева рассказала, собирается ли разводиться с мужем.