Итальянский клуб намерен судиться с Бекхэмом из-за названия его команды

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Миланский «Интер» намерен подать в суд на американский клуб «Интер Майами», одним из создателей которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, сообщает calciomercato.com.

По информации издания, представители итальянской команды считают, что клуб из штата Флориды нарушил права собственности на товарный знак.

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В MLS отметили, что «из-за широкого применения термина «Интер» в футболе потребители не ассоциируют его с одним футбольным клубом».

Ранее сообщалось, что клуб Бекхэма сможет выступить в MLS в следующем сезоне.