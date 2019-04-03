Обещания Кононова в «Спартаке» восприняли как аферу

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Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович подлился мнением о работе главного тренера команды Олега Кононова, передает «Московский комсомолец».

Красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и отстают от лидера, петербургского «Зенита», на восемь очков.

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«Команду возглавил специалист, который обещал вернуть спартаковский футбол, но эти обещания я изначально воспринимал как некую аферу. Кононов никогда не варился в спартаковском котле в качестве игрока, он просто не может знать, что это такое. Так что вернуть фирменный спартаковский стиль ему едва ли под силу.

Отмечу при этом, что фартит наставнику красно-белых, при котором «Спартак» в чемпионате пока не проигрывал, неимоверно. Качество игроков? Это уже вопрос к Леониду Федуну», — заявил Горлукович.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» ушел в аренду в бразильский клуб.