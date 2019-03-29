Футбольному тренеру из США грозит тюрьма из-за взяточничества
Бывшый тренер женской футбольной команды Йельского университета США Руди Мередит может отправиться в тюрьму на долгий срок по делу о взяточничестве, сообщает «Советский спорт».
По информации ESPN, Мередит уже признал, что брал взятки в размере нескольких сотен тысяч долларов, чтобы помочь детям из богатых семей поступить в престижное заведение.
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При этом в деле о финансовых махинациях в студенческой системе США замешаны около 50 человек.
Суд по делу о взяточничестве, на котором будет определена мера пресечения для Мередита состоится в июне 2019 года. За каждый эпизод ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет и штраф, превышающий $800 тыс.
Ранее сообщалось, что фанату «Спартака» грозит 15 лет тюрьмы во Франции за драку.