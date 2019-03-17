Семак заявил, что судья не назначил чистейший пенальти за фол на Дзюбе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/505/11925505/RIAN_5615245.HR-pic905-895x505-5443.jpg">

Наставник «Зенита» Сергей Семак уверен, что нападающий питерцев Артем Дзюба должен был пробить пенальти после в матче 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:1), передает «Матч ТВ».

В спорном эпизоде форвард упал в штрафной соперника.

«Был ли пенальти на Дзюбе? Да. Я пересмотрел отрывок, и это чистейший пенальти. Прокинули мяч, и защитник поймал его на бедро», — цитирует Семака телеканал «Матч Премьер».

Реклама

«Зенит» с 41-м очком занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 33-мя сохранил пятое место.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Массимо Каррера прибыл на матч «Спартака» с «Зенитом».