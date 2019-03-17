Семак заявил, что судья не назначил чистейший пенальти за фол на Дзюбе
Наставник «Зенита» Сергей Семак уверен, что нападающий питерцев Артем Дзюба должен был пробить пенальти после в матче 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:1), передает «Матч ТВ».
В спорном эпизоде форвард упал в штрафной соперника.
«Был ли пенальти на Дзюбе? Да. Я пересмотрел отрывок, и это чистейший пенальти. Прокинули мяч, и защитник поймал его на бедро», — цитирует Семака телеканал «Матч Премьер».
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«Зенит» с 41-м очком занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 33-мя сохранил пятое место.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Массимо Каррера прибыл на матч «Спартака» с «Зенитом».