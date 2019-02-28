Президент «Зенита» начал подготовку к челленджу с Дзюбой
Новый президент «Зенита» Александр Медведев начал готовиться к челленджу с форвардом питерского клуба Артёмом Дзюбой, передает «Советский спорт».
Глава клуба вызвал Дзюбу на соревнование пенальтистов. Пресс-служба «Зенита» выставила видео с тренировки, на кортом Медведев отправлял мяч в ворота вратаря Андрея Лунёва.
Руководитель уверен, что забьёт Дзюбе из десяти пенальти больше, чем он забьёт ему из пяти.
В текущем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 16 матчах Российской премьер-лиги, оформив пять голов, а также отметился двумя результативными передачами.
Ранее Леонид Слуцкий сравнил чувство юмора Абрамовича и Дзюбы.
Александр Медведев начал подготовку к дуэли с Артемом Дзюбой!— ФК «Зенит»�� (@zenit_spb) 28 февраля 2019 г.
«Зенит-ТВ» показывает тренировку президента-генерального директора клуба и Андрея Лунева �� pic.twitter.com/Ev25cbHthI