Президент «Зенита» начал подготовку к челленджу с Дзюбой

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Новый президент «Зенита» Александр Медведев начал готовиться к челленджу с форвардом питерского клуба Артёмом Дзюбой, передает «Советский спорт».

Глава клуба вызвал Дзюбу на соревнование пенальтистов. Пресс-служба «Зенита» выставила видео с тренировки, на кортом Медведев отправлял мяч в ворота вратаря Андрея Лунёва.

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Руководитель уверен, что забьёт Дзюбе из десяти пенальти больше, чем он забьёт ему из пяти.

В текущем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 16 матчах Российской премьер-лиги, оформив пять голов, а также отметился двумя результативными передачами.

Ранее Леонид Слуцкий сравнил чувство юмора Абрамовича и Дзюбы.