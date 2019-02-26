РУСАДА обвинило Васильеву в низкой антидопинговой образованности
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию с биатлонисткой Маргаритой Васильевой и ее пропусками трех допинг-тестов, передает ТАСС.
Глава организации считает, что спортсменка имеет недостаточное антидопинговое образование.
«Союзу биатлонистов России (СБР) следует уделять очень большое внимание образовательной работе со своими спортсменами. Заполнение собственного профиля в системе АДАМС, поверьте, не является особо сложным делом. Тысячи других атлетов успешно справляются с этим. Четкая работа с АДАМС является частью деятельности любого профессионального спортсмена, которой нельзя пренебрегать», — отметила Пахноцкая.
Она также объяснила, что у СБР есть все возможности для обучения своих спортсменов, а если у них появились какие-либо трудности, то они могут обратиться непосредственно в РУСАДА.
Ранее юрист рассказал о путях избежания дисквалификации для Васильевой.