РУСАДА обвинило Васильеву в низкой антидопинговой образованности

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию с биатлонисткой Маргаритой Васильевой и ее пропусками трех допинг-тестов, передает ТАСС.

Глава организации считает, что спортсменка имеет недостаточное антидопинговое образование.

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«Союзу биатлонистов России (СБР) следует уделять очень большое внимание образовательной работе со своими спортсменами. Заполнение собственного профиля в системе АДАМС, поверьте, не является особо сложным делом. Тысячи других атлетов успешно справляются с этим. Четкая работа с АДАМС является частью деятельности любого профессионального спортсмена, которой нельзя пренебрегать», — отметила Пахноцкая.

Она также объяснила, что у СБР есть все возможности для обучения своих спортсменов, а если у них появились какие-либо трудности, то они могут обратиться непосредственно в РУСАДА.

Ранее юрист рассказал о путях избежания дисквалификации для Васильевой.