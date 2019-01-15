«Ак Барс» досрочно вышел в плей-офф КХЛ

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Казанский «Ак Барс» досрочно обеспечил себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Такая возможность предоставилась «Ак Барсу» благодаря поражению китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» во встрече с череповецкой «Северсталью» (1:4).

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На текущий момент участие в розыгрыше Кубка Гагарина 2019 года себе обеспечили также московский ЦСКА, петербургский СКА и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что игрока «Нефтехимика» уволили за пьяный дебош.