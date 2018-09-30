Сын Марадоны оскорбил фанатов «Ювентуса»

<img src="">

Туринский «Ювентус» 29 сентября на домашнем стадионе со счетом 3:1 обыграл «Наполи» в матче седьмого тура Серии А и оторвался от соперника в турнирной таблице на 6 очков, сообщает «Советский спорт».

Во время игры на «Альянц Стэдиум» болельщики «Ювентуса» выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес легенды «Наполи» Диего Марадоны. 30 сентября сын бывшего аргентинского футболиста, Диего Марадона-младший, назвал оскорблявших своего отца неполноценными.

Реклама

«Терпение и спокойствие… Мы сильны, и мы это показали! Выкрикивавшие во время игры показывают свою культурную неполноценность, а тут, друзья мои, ничего не поделаешь! Forza Napoli!» — цитирует сына Марадоны Calciomercato.

Ранее главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона негативно высказался в отношении судейства в матче Кубка страны с «Керетао».