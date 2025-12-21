Спорт
Овечкин стремится прервать безголевую серию: «Вашингтон» играет с «Детройтом». LIVE
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» на выезде играет с «Детройтом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Матч не начался
21 декабря 21:00
Детройт Ред Уингз
Детройт, США
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Литтл Сизарс-арена», Детройт, США
20:45
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Детройтом» и «Вашингтоном».
