Овечкин в ярости: «Вашингтон» пропустил на 1-й минуте от «Ванкувера». LIVE

Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» — «Ванкувер Кэнакс». ОНЛАЙН

Geoff Burke/Reuters
«Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным принимает «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкину осталось забросить две шайбы до исторической отметки в 900 голов в «регулярках». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
1-й период
19 октября 19:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер, Канада
00' Петтерссон
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
00'59" Петтерссон
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'15

Опасно! Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас нанес бросок в упор с «пятака», но попал в голкипера!

'14

Момент! Нападающий «Ванкувера» Эвандер Кейн резко выехал из-за ворот «Вашингтона» и прострелил на дальнюю штангу, но партнер не смог замкнуть в створ!

'13

Большинство «Вашингтона» закончилось. К сожалению для «столичных», они не смогли создать действительно опасные моменты.

'12

Коннор Макмайкл нанес бросок по воротам из левого круга вбрасывания, но Демко уверенно справился.

'11

Нападающий «Кэнакс» Филип Хитил попал клюшкой по лицу Дьюхейму и получил двухминутное удаление. «Вашингтон» в большинстве!

'11

Моментище! Нападающий «Ванкувера» Эршдип Бэйнс вышел один на один с вратарем и нанес мощный бросок в створ, но Линдгрен совершил невероятный сейв!

'9

Нападающий «столичных» Брэндон Дьюхейм нанес плотный бросок по воротам с середины зоны, но Демко справился.

'8

Овечкин потолкался у борта в борьбе за шайбу, но игроки «Ванкувера» смогли отбить игровой снаряд и сделать пас своему вратарю.

'7

Нападающий «Вашингтона» Райан Леонард нанес бросок из левого круга вбрасывания, но немного не попал в створ!

'6

Хоккеисты свалились в кучу за воротами «Ванкувера» в борьбе за шайбу. В итоге шайба досталась «Кэнакс».

'4

Овечкин нанес первый бросок по воротам, но Демко отразил шайбу щитком!

'3

Защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари дважды подряд набросил на пятак с центра площадки, но партнеры не смогли извлечь из этого пользы.

'1

ГООООЛ!!! «Ванкувер» невероятно быстро открывает счет — на первой минуте! Элиас Петтерссон получил шайбу в правом круге вбрасывания и спокойно отправил ее в дальний угол — 1:0!

'1

Матч начался!

19:25

Стартовые вратари: Чарли Линдгрен («Вашингтон») и Тэтчер Демко («Ванкувер»).

19:20

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Сегодня «Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным сыграет против «Ванкувер Кэнакс» в регулярном чемпионате НХЛ.

