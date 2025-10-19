Вашингтон Кэпиталз

Опасно! Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас нанес бросок в упор с «пятака», но попал в голкипера!
Момент! Нападающий «Ванкувера» Эвандер Кейн резко выехал из-за ворот «Вашингтона» и прострелил на дальнюю штангу, но партнер не смог замкнуть в створ!
Большинство «Вашингтона» закончилось. К сожалению для «столичных», они не смогли создать действительно опасные моменты.
Коннор Макмайкл нанес бросок по воротам из левого круга вбрасывания, но Демко уверенно справился.
Нападающий «Кэнакс» Филип Хитил попал клюшкой по лицу Дьюхейму и получил двухминутное удаление. «Вашингтон» в большинстве!
Моментище! Нападающий «Ванкувера» Эршдип Бэйнс вышел один на один с вратарем и нанес мощный бросок в створ, но Линдгрен совершил невероятный сейв!
Нападающий «столичных» Брэндон Дьюхейм нанес плотный бросок по воротам с середины зоны, но Демко справился.
Овечкин потолкался у борта в борьбе за шайбу, но игроки «Ванкувера» смогли отбить игровой снаряд и сделать пас своему вратарю.
Нападающий «Вашингтона» Райан Леонард нанес бросок из левого круга вбрасывания, но немного не попал в створ!
Хоккеисты свалились в кучу за воротами «Ванкувера» в борьбе за шайбу. В итоге шайба досталась «Кэнакс».
Защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари дважды подряд набросил на пятак с центра площадки, но партнеры не смогли извлечь из этого пользы.
ГООООЛ!!! «Ванкувер» невероятно быстро открывает счет — на первой минуте! Элиас Петтерссон получил шайбу в правом круге вбрасывания и спокойно отправил ее в дальний угол — 1:0!