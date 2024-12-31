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Спорт

Овечкин идет за рекордом: «Вашингтон» бьется с «Бостоном». LIVE

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз». LIVE

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Isaiah J. Downing/Reuters
«Вашингтон Кэпиталз» во главе с капитаном Александром Овечкиным играет с «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
1-й период
31 декабря 20:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 1
Бостон Брюинз
Бостон, США
01' Бразо
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период

01'21" Бразо

2-й период
3-й период
Трансляция
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'2

ГООООЛ!!! «Бостон» очень быстро открыл счет!

Вратарь «Вашингтона» допустил грубую ошибку: в простой ситуации неудачно сыграл щитком и направил шайбу прямо на нападающего «Бостона» Джастин Бразо. Тому оставалось лишь забросить шайбу в ворота с метра — 1:0 в пользу «Брюинз»!

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Матч начался!

20:35

Стартовые вратари: Логан Томпсон («Вашингтон») — Джереми Свейман («Бостон»).

20:30

Александр Овечкин готов к матчу.

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20:25

Состав «Вашингтона»:

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20:20

Состав «Бостон Брюинз»:

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20:15

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Сегодня «Вашингтон» Александра Овечкина встречается с «Бостон Брюинз». Начало матча назначено на 20.30 мск, но немного задержится, как обычно в НХЛ.

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