«Вашингтон Кэпиталз» во главе с капитаном Александром Овечкиным играет с «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
1-й период
31 декабря 20:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 1
Бостон Брюинз
Бостон, США
01'Бразо
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
01'21"Бразо
2-й период
3-й период
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ГООООЛ!!! «Бостон» очень быстро открыл счет!
Вратарь «Вашингтона» допустил грубую ошибку: в простой ситуации неудачно сыграл щитком и направил шайбу прямо на нападающего «Бостона» Джастин Бразо. Тому оставалось лишь забросить шайбу в ворота с метра — 1:0 в пользу «Брюинз»!