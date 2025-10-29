На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Битва лидеров российского хоккея: «Ак Барс» принимает «Металлург». LIVE

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Ак Барс» - «Металлург». ОНЛАЙН

Максим Богодвид/РИА Новости
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани принимает магнитогорский «Металлург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
29 октября 19:00
Ак Барс
Казань, Россия
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск, Россия
Стадион «Татнефть-Арена», Казань, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
18:55

Состав «Металлурга»:

18:50

Состав «Ак Барса»:

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани принимает магнитогорский «Металлург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

