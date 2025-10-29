Спорт
Битва лидеров российского хоккея: «Ак Барс» принимает «Металлург». LIVE
Максим Богодвид/РИА Новости
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани принимает магнитогорский «Металлург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
29 октября 19:00
Металлург Мг
Магнитогорск, Россия
Стадион «Татнефть-Арена», Казань, Россия
18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани принимает магнитогорский «Металлург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Появились новые записи
показать