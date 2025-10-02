На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские звезды зажигают в Лиге Европы. LIVE

Футбол. Лига Европы. Общий этап. 2-й тур. «Сельта» — ПАОК. ОНЛАЙН

Giannis Papanikos/Shutterstock
Греческий ПАОК, в составе которого выступают российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов, играет на выезде с испанской «Сельтой» в рамках общего этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
1-й тайм
02 октября 22:00
Сельта
Виго, Испания
0 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
Стадион «Абанка Балаидос», Виго, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'30

«Сельта» заработала угловой. Аспас вместо подачи в штрафную неожиданно отдал пас на Мингесу, который стоял в нескольких метрах от линии штрафной. Получилось неточно — Мингеса едва сумел дотянуться до мяча. Создать опасный момент не получилось.

'28

Мингеса исполнил подачу в штрафную ПАОКа, но слишком высоко: мяч ушел за лицевую.

'26

Момент! Десподов нанес удар по воротам «Сельты» с линии штрафной, но Мингеса заблокировал мяч!

'24

ПАОК в кои-то веки завладел мячом, но вскоре потерял его из-за глупой ошибки — передачи прямиком в аут.

'22

Мориба ударил по ногам нападающего ПАОКа Константелиаса, который решил показать свой дриблинг. Арбитр свистнул фол.

'20

Опасно! Сведберг с разворота попытался нанести удар по воротам ПАОКа с линии штрафной, но защитник Михайлидис выбил у него мяч из-под ног. Правда, он выбил так, что получился удар в створ собственных ворот, однако голкипер сумел поймать мяч.

'18

Моментище! Мингеса отдал прекрасный пас в штрафную ПАОКа, куда ворвался Маркос Алонсо и нанес удар в створ, но голкипер спас греческую команду!

'16

Заброс «Сельты» со штрафного ни к чему не привел — греки перехватили мяч.

'15

Хавбек ПАОКа Камара ударил по ногам Морибу и «привез» опасный штрафной на своей половине поля — прямо напротив ворот.

'14

Воспитанник «Барселоны» Мингеса отдал классный проникающий пас в штрафную ПАОКа, однако нападающему Сведбергу не хватило каких-то сантиметров, чтобы принять мяч!

'12

Борха Иглесиас нанес удар по воротам ПАОКа и перекинул голкипера, но чуть-чуть не попал в створ! А затем боковой арбитр свистнул офсайд.

'10

Руэда и Баба вступили в единоборство на фланге: защитник «Сельты» в стиле ММА пытался перевести футболиста ПАОКа в партер. В итоге cудья свистнул фол и отдал мяч грекам.

'8

Руэда исполнил опасную скидку во вратарскую ПАОКа, но голкипер греческой команды Раду поймал мяч в руки!

'6

Игра проходит преимущественно на половине поля ПАОКа, где «Сельта» уверенно контролирует мяч. Однако испанцы пока не могут проникнуть в штрафную.

'4

Футболисты ПАОКа очень высоко прессингуют хозяев поля, доходя до штрафной и оказывая давление на вратаря. Однако умелые испанцы пока изящно выходят из-под этого прессинга через пас.

'2

Аспас исполнил проникающую передачу в штрафную ПАОКа, куда ворвался защитник Хави Руэда и нанес удар по воротам, но попал в соперника!

'1

Матч начался!

21:55

Стартовый состав ПАОКа: Павленка, Састре, Вольякко, Михайлидис, Баба, Бьянко, Оздоев (капитан), Камара, Десподов, Константелиас, Якумакис. Чалов остался в запасе.

21:50

Стартовый состав «Сельты»: Раду, Фернандес, Старфельт, Алонсо, Руэда, Родригес, Мориба, Мингеса, Сведберг, Аспас, Иглесиас.

21:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня испанская «Сельта» принимает греческий ПАОК, за который выступают Федор Чалов и Магомед Оздоев. Встреча начнется в 22.00 мск.

