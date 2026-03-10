На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Битва при Бергамо: «Аталанта» принимает «Баварию» в плей-офф Лиги чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Аталанта» — «Бавария». ОНЛАЙН

В первом матче противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» в Бергамо принимает немецкую «Баварию» из Мюнхена. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
1-й тайм
10 марта 23:00
Аталанта
Бергамо, Италия
0 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
12' Станишич
22' Олисе
25' Гнабри
Стадион «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия», Бергамо, Италия
1-й тайм

12' Станишич

22' Олисе 25' Гнабри

2-й тайм
38'

Удар Джексона с острого угла — немного неточно.

37'

2(1) — 10(6) по ударам сейчас.

35'

Киммих подал и корнер, но тут защита справилась.

34'

Дзаппакоста смог выбить на угловой после опасной подачи Киммиха, которую мог замыкать Станишич.

33'

Хозяева поля просто не могут забрать мяч.

31'

Луис Диас ушел от Сулемана и покатил на Джексона, который мог забивать, но пробил так, что бросившийся навстречу Карнезекки поймал в прыжке!

29'

Ничего не может «Аталанта» сделать, «Бавария» абсолютно доминирует.

27'

Крстович пробил в ближний угол после прострела Дзаппакосты — Урбиг потащил!

25'

ГОООООООООООООЛ! Серж Гнабри — 0:3! Вскрыли мюнхенцы по центру, и Гнабри, ворвавшись в штрафную, пробил без шансов для Карнезекки. А начал атаку длинной передачей Урбиг.

24'

Очень спокойно играет и все контролирует «Бавария».

22'

ГОООООООООООООООООЛ! Майкл Олисе — 0:2! Олисе на ведении пошел справа в центр и пробил с левой в дальний угол!

21'

Гнабри постоянно опускается ниже, чтобы участвовать в розыгрыше мяча.

18'

Опасная подача на Скамакку, который чуть не дотянулся до мяча во вратарской «Баварии».

17'

А по владению мячом 26% на 74%! Преимущество «Баварии» полное.

15'

Уже 0-7 по ударам!

12'

ГООООООООООООООЛ! Йосип Станишич — 0:1! «Аталанта» не ожидала быстрого розыгрыша, а зря. Олисе покатил в штрафную одинокому Гнабри, пока итальянцы расставлялись, а Серж отпасовал в центр вратарской, откуда Станишич без помех вогнал мяч в сетку в упор!

12'

Диас убрал двоих на ложном замахе в штрафной и пробил — рикошет и угловой для «Баварии».

11'

«Бавария» мощно давит в позиционных атаках.

9'

Олисе пробил с правой из-за штрафной — Карнезекки на месте.

8'

Олисе пробил в обвод стенки, но выше ворот.

7'

«Бавария» заработала штрафной рядом со штрафной площадью итальянцев. Ударная точка!

6'

Карнезекки здорово сыграл по прострелу «Баварии».

5'

Станишич протащил мяч и скинул пяткой на Олисе, чей молниеносный удар в дальний угол потащил Карнезекки.

4'

Довольно острая подача Залевски, но Урбиг все контролировал и спокойно проводил мяч за лицевую линию.

3'

Сулемана пошел в проход с мячом, и только в своей штрафной его смогли остановить баварцы.

2'

«Аталанта» с первых минут высоко прессингует соперников, но «Бавария» держит мяч на своей половине неплохо. А вот на чужой следуют потери.

1'

Поеееехали! Матч начался.

23:00

Встречу обслуживает норвежская бригада арбитров с Эспеном Эскосом во главе.

22:55

А вот стартовый состав «Баварии» от Венсана Компани:

Урбиг, Юпамекано, Та, Киммих, Гнабри, Джексон, Диас, Олисе, Лаймер, Станишич, Павлович.

22:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино:

Карнезекки, Хин, Сулемана, Пашалич, Скамакка, де Рон, Колашинац, Бернаскони, Залевски, Дзаппакоста, Крстович.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» в Бергамо принимает немецкую «Баварию» из Мюнхена. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

