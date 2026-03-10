Удар Джексона с острого угла — немного неточно.
2(1) — 10(6) по ударам сейчас.
Киммих подал и корнер, но тут защита справилась.
Дзаппакоста смог выбить на угловой после опасной подачи Киммиха, которую мог замыкать Станишич.
Хозяева поля просто не могут забрать мяч.
Луис Диас ушел от Сулемана и покатил на Джексона, который мог забивать, но пробил так, что бросившийся навстречу Карнезекки поймал в прыжке!
Ничего не может «Аталанта» сделать, «Бавария» абсолютно доминирует.
Крстович пробил в ближний угол после прострела Дзаппакосты — Урбиг потащил!
ГОООООООООООООЛ! Серж Гнабри — 0:3! Вскрыли мюнхенцы по центру, и Гнабри, ворвавшись в штрафную, пробил без шансов для Карнезекки. А начал атаку длинной передачей Урбиг.
Очень спокойно играет и все контролирует «Бавария».
ГОООООООООООООООООЛ! Майкл Олисе — 0:2! Олисе на ведении пошел справа в центр и пробил с левой в дальний угол!
Гнабри постоянно опускается ниже, чтобы участвовать в розыгрыше мяча.
Опасная подача на Скамакку, который чуть не дотянулся до мяча во вратарской «Баварии».
А по владению мячом 26% на 74%! Преимущество «Баварии» полное.
Уже 0-7 по ударам!
ГООООООООООООООЛ! Йосип Станишич — 0:1! «Аталанта» не ожидала быстрого розыгрыша, а зря. Олисе покатил в штрафную одинокому Гнабри, пока итальянцы расставлялись, а Серж отпасовал в центр вратарской, откуда Станишич без помех вогнал мяч в сетку в упор!
Диас убрал двоих на ложном замахе в штрафной и пробил — рикошет и угловой для «Баварии».
«Бавария» мощно давит в позиционных атаках.
Олисе пробил с правой из-за штрафной — Карнезекки на месте.
Олисе пробил в обвод стенки, но выше ворот.
«Бавария» заработала штрафной рядом со штрафной площадью итальянцев. Ударная точка!
Карнезекки здорово сыграл по прострелу «Баварии».
Станишич протащил мяч и скинул пяткой на Олисе, чей молниеносный удар в дальний угол потащил Карнезекки.
Довольно острая подача Залевски, но Урбиг все контролировал и спокойно проводил мяч за лицевую линию.
Сулемана пошел в проход с мячом, и только в своей штрафной его смогли остановить баварцы.
«Аталанта» с первых минут высоко прессингует соперников, но «Бавария» держит мяч на своей половине неплохо. А вот на чужой следуют потери.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает норвежская бригада арбитров с Эспеном Эскосом во главе.
А вот стартовый состав «Баварии» от Венсана Компани:
Урбиг, Юпамекано, Та, Киммих, Гнабри, Джексон, Диас, Олисе, Лаймер, Станишич, Павлович.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино:
Карнезекки, Хин, Сулемана, Пашалич, Скамакка, де Рон, Колашинац, Бернаскони, Залевски, Дзаппакоста, Крстович.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» в Бергамо принимает немецкую «Баварию» из Мюнхена. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.