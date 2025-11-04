На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Королевское испытание: «Ливерпуль» сражается с «Реалом» в Лиге чемпионов. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур. «Ливерпуль» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН

close
Phil Noble/Reuters
«Ливерпуль» принимает мадридский «Реал» на «Энфилде» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
1-й тайм
04 ноября 23:00
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Энфилд», Ливерпуль, Англия
1-й тайм

23' Винисиус Жуниор

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'32

Судья пошел смотреть видеоповтор.

'30

VAR подозревает, что нужно поставить пенальти в ворота «Реала»! Собослаи нанес дальний удар и попал в руку Тчуамени! При этом рука француза находилась чуть за линией штрафной.

'28

Моментище! Хейсен грубо ошибся в передаче — подарил мяч Вирцу возле своей штрафной. Тот быстро прострелил в центр штрафной, где Собослаи пробил в касание, но Куртуа совершил невероятный сейв — отбил мяч правой ногой!

'27

Тчуамени нанес дальний удар, но мимо створа.

'26

Брэдли завалил Каррераса на газон в своей штрафной, но арбитр решил оставить это без внимания.

'24

Собослаи подал на дальнюю штангу, и Конате попытался сделать скидку в центр, но попал в Вальверде.

'23

Винисиус сбил с ног Брэдли и сорвал опасную атаку «Ливерпуля», за что получил желтую карточку.

'23

Ван Дейк сбил с ног Мбаппе и «привез» штрафной на своей половине поля. Гюлер подал на дальнюю штангу, но слишком сильно: мяч ушел за лицевую.

'22

Брэдли схватил Винисиуса и завалил на газон в своей штрафной. Однако до этого бразилец уже успел отдать передачу. Арбитр не стал давать пенальти.

'20

Мадридцы контролируют мяч на чужой половине поля.

'18

Камавинга отобрал мяч на своей половине поля и начал быструю атаку «Реала». Винисиус отпасовал в штрафную на Беллингема, тот покатил на Мбаппе, а француз в касание зарядил выше ворот!

'16

Салах не смог укротить мяч после длинной передачи ван Дейка и упустил его за боковую.

'14

Салах пошел обыгрывать Каррераса, но просто наткнулся всем корпусом на испанца и не смог его пройти. Тем не менее спустя минуту Салах все-таки сумел проскочить мимо защитника «Реала», но слишком далеко отпустил мяч и все равно потерял его.

'12

«Ливерпуль» владеет мячом на чужой половине поля.

'10

Хейсен ошибся и потерял мяч возле штрафной «Реала»! «Ливерпуль» провел быструю атаку, и Мак Калистер нанес удар по воротам, но немного не попал в створ.

'9

Гюлер разыграл мяч с Винисиусом, и тот подал в штрафную «Ливерпуля», но Конате вынес мяч головой.

'8

Брэди сфолил на Винисиусе и «привез» опасный «стандарт» на левом фланге — возле штрафной «Ливерпуля».

'6

Винисиус прострелил в центр штрафной «Ливерпуля», но до Мбаппе мяч не дошел — защитник перехватил.

'5

Экитике забрался в небольшой офсайд.

'3

«Ливерпуль» начал очень агрессивно — большими силами бежит в атаку, высоко прессингует и пытается отобрать мяч чуть ли не в штрафной «Реала». Однако действительно опасных моментов пока нет. Виртц немного не догнал мяч во вратарской «Реала» — Куртуа его не опередил. А в другом моменте Мак Аллистер нанес дальний удар, но попал в своего же партнера по команде.

'1

Матч начался!

22:55

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Вальверде, Милитао, Хейсен, Каррерас, Гюлер, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

22:50

Стартовый состав «Ливерпуля»: Мамардашвили, Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Вирц, Салах, Экитике.

22:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов. Начало матча — в 23.00 мск.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами