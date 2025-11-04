Судья пошел смотреть видеоповтор.
VAR подозревает, что нужно поставить пенальти в ворота «Реала»! Собослаи нанес дальний удар и попал в руку Тчуамени! При этом рука француза находилась чуть за линией штрафной.
Моментище! Хейсен грубо ошибся в передаче — подарил мяч Вирцу возле своей штрафной. Тот быстро прострелил в центр штрафной, где Собослаи пробил в касание, но Куртуа совершил невероятный сейв — отбил мяч правой ногой!
Тчуамени нанес дальний удар, но мимо створа.
Брэдли завалил Каррераса на газон в своей штрафной, но арбитр решил оставить это без внимания.
Собослаи подал на дальнюю штангу, и Конате попытался сделать скидку в центр, но попал в Вальверде.
Винисиус сбил с ног Брэдли и сорвал опасную атаку «Ливерпуля», за что получил желтую карточку.
Ван Дейк сбил с ног Мбаппе и «привез» штрафной на своей половине поля. Гюлер подал на дальнюю штангу, но слишком сильно: мяч ушел за лицевую.
Брэдли схватил Винисиуса и завалил на газон в своей штрафной. Однако до этого бразилец уже успел отдать передачу. Арбитр не стал давать пенальти.
Мадридцы контролируют мяч на чужой половине поля.
Камавинга отобрал мяч на своей половине поля и начал быструю атаку «Реала». Винисиус отпасовал в штрафную на Беллингема, тот покатил на Мбаппе, а француз в касание зарядил выше ворот!
Салах не смог укротить мяч после длинной передачи ван Дейка и упустил его за боковую.
Салах пошел обыгрывать Каррераса, но просто наткнулся всем корпусом на испанца и не смог его пройти. Тем не менее спустя минуту Салах все-таки сумел проскочить мимо защитника «Реала», но слишком далеко отпустил мяч и все равно потерял его.
«Ливерпуль» владеет мячом на чужой половине поля.
Хейсен ошибся и потерял мяч возле штрафной «Реала»! «Ливерпуль» провел быструю атаку, и Мак Калистер нанес удар по воротам, но немного не попал в створ.
Гюлер разыграл мяч с Винисиусом, и тот подал в штрафную «Ливерпуля», но Конате вынес мяч головой.
Брэди сфолил на Винисиусе и «привез» опасный «стандарт» на левом фланге — возле штрафной «Ливерпуля».
Винисиус прострелил в центр штрафной «Ливерпуля», но до Мбаппе мяч не дошел — защитник перехватил.
Экитике забрался в небольшой офсайд.
«Ливерпуль» начал очень агрессивно — большими силами бежит в атаку, высоко прессингует и пытается отобрать мяч чуть ли не в штрафной «Реала». Однако действительно опасных моментов пока нет. Виртц немного не догнал мяч во вратарской «Реала» — Куртуа его не опередил. А в другом моменте Мак Аллистер нанес дальний удар, но попал в своего же партнера по команде.
Матч начался!
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Вальверде, Милитао, Хейсен, Каррерас, Гюлер, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.
Стартовый состав «Ливерпуля»: Мамардашвили, Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Вирц, Салах, Экитике.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов. Начало матча — в 23.00 мск.