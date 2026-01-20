На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Головин на «Сантьяго Бернабеу»: «Монако» гостит у «Реала» в ЛЧ. LIVE

Лига чемпионов. 7-й тур. «Реал Мадрид» (Испания) — «Монако» (Франция). ОНЛАЙН

close
Panoramic/Global Look Press
В матче седьмого тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» принимает французский «Монако» с Александром Головиным в составе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
Матч не начался
20 января 23:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0 : 0
Монако
Монако, Монако
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Норвегии с Эспеном Эскосом во главе.

22:55

А вот стартовый состав французского «Монако» от Себастьена Поконьоли: Кен, Вандерсон, Керер, Дайер, К. Энрике, Закария, Тезе, Аклиуш, Фати, Головин, Балогун.

22:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа:

Куртуа, Вальверде, Асенсио, Хёйсен, Камавинга, Гюлер, Тчуамени, Беллингем, Мастантуоно, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче седьмого тура групповой стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» в Испании принимает «Монако» Александра Головина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами