Реал Мадрид

Встречу обслуживает бригада арбитров из Норвегии с Эспеном Эскосом во главе.
А вот стартовый состав французского «Монако» от Себастьена Поконьоли: Кен, Вандерсон, Керер, Дайер, К. Энрике, Закария, Тезе, Аклиуш, Фати, Головин, Балогун.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа:
Куртуа, Вальверде, Асенсио, Хёйсен, Камавинга, Гюлер, Тчуамени, Беллингем, Мастантуоно, Винисиус Жуниор, Мбаппе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче седьмого тура групповой стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» в Испании принимает «Монако» Александра Головина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.