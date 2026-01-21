С правой ноги бьет Джеймс, на пути мяча защитник оказывается!
Кайседо и Бадьяшиль поочередно в одной атаке смогли найти пространство и пробить по воротам «Пафоса», но оба удара оказались заблокированными.
Арбитр решил пенальти не давать, посчитав игру рукой у Джеймса допустимой.
Жажа заряжает в штангу после рикошета от руки Риса Джеймса! Вот это контратака у гостей получилась!
Драгомира завалили на газон в собственной штрафной, арбитр лишь спустя продолжительную паузу дал свисток.
Люккассен здорово играет на ближней штанге и выносит мяч куда подальше после подачи Джеймса с углового.
Половина первого тайма позади, игроки «Пафоса» считанные разы перешли середину поля — большую часть времени киприоты пока обороняются.
Бруно Фелипе фолит против Энцо Фернандеса, фол в пользу игрока «Челси».
Энцо головой переправляет мяч в сетку после подачи с правого фланга, но сразу после касания мяча Фернандесом арбитр дал свисток. Был толчок защитника «Пафоса» в моменте.
А вот и первый по-настоящему опасный удар по воротам «Пафоса», Рис Джеймс его нанес. Близко было, но рядом со штангой мяч пролетел.
Начинают посвистывать в адрес своих игроков собравшиеся на «Стэмфорд Бридж» фанаты «Челси», не слишком уж лондонцы торопятся атаковать ворота соперника.
С левой ноги бьет Нету с линии штрафной, мяч проходит мимо створа.
Делап классно нашел тонким пасом Педру Нету, но его удар оказался заблокированным.
Жажа зарабатывает фол на себе, подставившись под подкат Гюсто.
Начало игры остается за «синими».
Игра началась! Поехали!
«Пафос»: Гортер, Люккассен, Пилеас, Пепе, Шуньич, Оршич, Драгомир, Бруно, Жажа, Сема, Силва.
«Челси»: Йоргенсен, Джеймс, Фофана, Гюсто, Бадьяшиль, Хато, Кайседо, Нету, Гарначо, Фернандес, Делап.
В матче седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов лондонский «Челси» принимает на своем поле «Пафос» из Кипра. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.