Первый тайм завершен!
«ПСЖ» обыгрывает «Байер» со счетом 4:1 благодаря голам Пачо, Дуэ (дубль) и Кварацхелии. За «Байер» забил Алеш Гарсия с пенальти. Также отличиться за леверкузенцев мог Гримальдо, но он не реализовал свою попытку 11-метрового.
Команды играют вдесятером, так как удаления заработали Андрих (ударил локтем в лицо Дуэ) и Забарный (совершил фол последней надежды).
Мы наблюдаем очень горячий матч. С нетерпением ждем второго тайма!
Тапсоба получил желтую карточку за споры с арбитром.
ГООООЛ!!! Дуэ сделал дубль и довел счет до разгромного — 4:1!
Молодой француз вошел в штрафную и нанес идеальный удар в дальний угол — впритирку со штангой.
Арбитр компенсировал четыре минуты.
ГООООЛ!!! Хвича нанес мощный удар из пределов штрафной, и мяч от левой штанги залетел в створ! 3:1 — «ПСЖ» добился комфортного преимущества!
Эчеверри схватил руками Хвичу и завалил его на газон, за что получил желтую карточку.
ГООООЛ!!! «ПСЖ» вышел вперед — 2:1!
Хвича получил мяч на левом краю штрафной и покатил в центр на Дуэ, который спокойно пробил в дальний угол! Защита «Байера» провалилась и никак не помешала Дуэ нанести удар.
«ПСЖ» заработал угловой. Мендеш исполнил подачу на дальнюю штангу, но Барколя не допрыгнул до мяча.
ГООООЛ!!! Алеш Гарсия пробил с пенальти низом в правый угол, и Шевалье угадал направление, но не достал мяч — 1:1!
Пенальти в ворота «ПСЖ» и красная карточка для Забарного! Составы команд очень быстро уравнялись — теперь и те, и те играют вдесятером! Кофане влетел в штрафную между двумя защитниками «ПСЖ» и вышел один на один с вратарем, но упал, потому что Забарный схватил его за руку, толкнул в спину и совершил фол последней надежды.
Хвича толкнул в спину Поку и помешал «Байеру» развить атаку на правом фланге.
Андрих получил прямую красную карточку за удар в лицо Дуэ!
Главного арбитра позвали к монитору, чтобы он проверил удар Андриха локтем в лицо Дуэ на предмет прямой красной карточки.
Андрих получил желтую карточку за случайный удар локтем в лицо Дуэ во время борьбы за верховой мяч.
Опасно! Поку нанес удар низом в ближний угол из пределов штрафной, но чуть-чуть промахнулся мимо створа!
Штанга! Барколя навесил в штрафную «Байера» на Маюлу, который нанес удар в ближний угол, но попал в правую стойку ворот!
Алеш Гарсия ударил по ноге Хакими в попытке отобрать мяч. Судья свистнул фол, но не стал давать желтую.
Гримальдо попал с пенальти в штангу! Счет остается 1:0 в пользу «ПСЖ»!
Пенальти в ворота «ПСЖ»! Эвечери проник в штрафную парижан и обыграл нескольких игроков. В борьбе с ним упал Забарный и случайно задел мяч рукой. Судья дал ему желтую карточку и назначил 11-метровый.
Леверкузенцы разыграли мяч с углового, после чего Эчеверри ворвался в штрафную и нанес удар в ближний угол, но попал во вратаря! Мяч ушел на второй угловой подряд, который не принес «Байеру» никакой пользы.
Поку влетел в штрафную «ПСЖ», но не смог нанести удар в борьбе с Забарным! Тем не менее он заработал для «Байера» угловой.
Хвича нанес удар из-за пределов штрафной в дальний угол, но не попал в створ!
Парижане уверенно владеют мячом в центре поля.
Андрих отобрал мяч у Дуэ возле штрафной «Байера», попутно завалив француза на газон. Судья дал понять, что нарушения там не было.
«ПСЖ» владеет мячом в центре поля. «Байер» все еще пытается прессинговать, но безуспешно.
Вратарь «Байера» Флеккен заигрался с мячом и подарил его Барколя в своей штрафной! Тот отдал пас на Хвичу, но неточно, и Флеккен успел накрыть мяч своим телом.
«ПСЖ» заработал угловой. Мендеш исполнил заброс на Хакими, который нанес удар с лета с линии штрафной, но мимо ворот!
ГООООЛ!!! Мендеш подал на дальнюю штангу, и Пачо без сопротивления нанес удар головой в угол ворот! 1:0! Защитники «Байера» проспали момент и никак не помешали защитнику «ПСЖ» открыть счет.
Парижане заработали опасный «стандарт» на чужой половине поля. Витинья покатил мяч на Нуну Мендеша, и тот нанес удар из-за пределов штрафной, но попал в соперника! Мяч ушел на угловой.
«Байер» вышел в быструю атаку по левому флангу, но неточная передача все испортила.
Леверкузенцы очень высоко прессинуют, добегая даже до вратарской и оказывая давление на Шевалье. Пока что парижанам удается выходить из-под прессинга.
Матч начался!
Стартовый состав «ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Дуэ, Кварацхелия, Маюлу, Барколя.
Стартовый состав «Байера»: Флеккен, Артур, Эчеверри, Баде, Тапсоба, Андрих, Гримальдо, Фернандес, Гарсия, Поку, Кофане.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «ПСЖ» во главе с Хвичей Кварацхелией (и с Матвеем Сафоновым в запасе) сыграет против «Байера» в Лиге чемпионов.