'45+4

Первый тайм завершен!

«ПСЖ» обыгрывает «Байер» со счетом 4:1 благодаря голам Пачо, Дуэ (дубль) и Кварацхелии. За «Байер» забил Алеш Гарсия с пенальти. Также отличиться за леверкузенцев мог Гримальдо, но он не реализовал свою попытку 11-метрового.

Команды играют вдесятером, так как удаления заработали Андрих (ударил локтем в лицо Дуэ) и Забарный (совершил фол последней надежды).

Мы наблюдаем очень горячий матч. С нетерпением ждем второго тайма!