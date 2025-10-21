На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хвича забил, Забарный удалился: «ПСЖ» сражается в Лиге чемпионов. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур. «Байер» — «ПСЖ». ОНЛАЙН

IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press
«ПСЖ» играет на выезде с леверкузенским «Байером» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В стартовом составе парижан вышел Хвича Кварацхелия, а Матвей Сафонов остался на скамейке запасных. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
2-й тайм
21 октября 22:00
Байер
Леверкузен, Германия
38' Гарсия
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
7' Пачо
41' Дуэ
44' Кварацхелия
45' Дуэ
Стадион «БайАрена», Леверкузен, Германия
1-й тайм

33' Андрих 38' Гарсия

43' Эчеверри

7' Пачо

24' Забарный

37' Забарный 41' Дуэ

44' Кварацхелия

45' Тапсоба

45' Дуэ

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+4

Первый тайм завершен!

«ПСЖ» обыгрывает «Байер» со счетом 4:1 благодаря голам Пачо, Дуэ (дубль) и Кварацхелии. За «Байер» забил Алеш Гарсия с пенальти. Также отличиться за леверкузенцев мог Гримальдо, но он не реализовал свою попытку 11-метрового.

Команды играют вдесятером, так как удаления заработали Андрих (ударил локтем в лицо Дуэ) и Забарный (совершил фол последней надежды).

Мы наблюдаем очень горячий матч. С нетерпением ждем второго тайма!

'45+4

Тапсоба получил желтую карточку за споры с арбитром.

'45+3

ГООООЛ!!! Дуэ сделал дубль и довел счет до разгромного — 4:1!

Молодой француз вошел в штрафную и нанес идеальный удар в дальний угол — впритирку со штангой.

'45+1

Арбитр компенсировал четыре минуты.

'44

ГООООЛ!!! Хвича нанес мощный удар из пределов штрафной, и мяч от левой штанги залетел в створ! 3:1 — «ПСЖ» добился комфортного преимущества!

'44

Эчеверри схватил руками Хвичу и завалил его на газон, за что получил желтую карточку.

'41

ГООООЛ!!! «ПСЖ» вышел вперед — 2:1!

Хвича получил мяч на левом краю штрафной и покатил в центр на Дуэ, который спокойно пробил в дальний угол! Защита «Байера» провалилась и никак не помешала Дуэ нанести удар.

'41

«ПСЖ» заработал угловой. Мендеш исполнил подачу на дальнюю штангу, но Барколя не допрыгнул до мяча.

'38

ГООООЛ!!! Алеш Гарсия пробил с пенальти низом в правый угол, и Шевалье угадал направление, но не достал мяч — 1:1!

'37

Пенальти в ворота «ПСЖ» и красная карточка для Забарного! Составы команд очень быстро уравнялись — теперь и те, и те играют вдесятером! Кофане влетел в штрафную между двумя защитниками «ПСЖ» и вышел один на один с вратарем, но упал, потому что Забарный схватил его за руку, толкнул в спину и совершил фол последней надежды.

'35

Хвича толкнул в спину Поку и помешал «Байеру» развить атаку на правом фланге.

'33

Андрих получил прямую красную карточку за удар в лицо Дуэ!

'33

Главного арбитра позвали к монитору, чтобы он проверил удар Андриха локтем в лицо Дуэ на предмет прямой красной карточки.

'32

Андрих получил желтую карточку за случайный удар локтем в лицо Дуэ во время борьбы за верховой мяч.

'31

Опасно! Поку нанес удар низом в ближний угол из пределов штрафной, но чуть-чуть промахнулся мимо створа!

'29

Штанга! Барколя навесил в штрафную «Байера» на Маюлу, который нанес удар в ближний угол, но попал в правую стойку ворот!

'27

Алеш Гарсия ударил по ноге Хакими в попытке отобрать мяч. Судья свистнул фол, но не стал давать желтую.

'25

Гримальдо попал с пенальти в штангу! Счет остается 1:0 в пользу «ПСЖ»!

'24

Пенальти в ворота «ПСЖ»! Эвечери проник в штрафную парижан и обыграл нескольких игроков. В борьбе с ним упал Забарный и случайно задел мяч рукой. Судья дал ему желтую карточку и назначил 11-метровый.

'22

Леверкузенцы разыграли мяч с углового, после чего Эчеверри ворвался в штрафную и нанес удар в ближний угол, но попал во вратаря! Мяч ушел на второй угловой подряд, который не принес «Байеру» никакой пользы.

'21

Поку влетел в штрафную «ПСЖ», но не смог нанести удар в борьбе с Забарным! Тем не менее он заработал для «Байера» угловой.

'20

Хвича нанес удар из-за пределов штрафной в дальний угол, но не попал в створ!

'18

Парижане уверенно владеют мячом в центре поля.

'16

Андрих отобрал мяч у Дуэ возле штрафной «Байера», попутно завалив француза на газон. Судья дал понять, что нарушения там не было.

'14

«ПСЖ» владеет мячом в центре поля. «Байер» все еще пытается прессинговать, но безуспешно.

'12

Вратарь «Байера» Флеккен заигрался с мячом и подарил его Барколя в своей штрафной! Тот отдал пас на Хвичу, но неточно, и Флеккен успел накрыть мяч своим телом.

'10

«ПСЖ» заработал угловой. Мендеш исполнил заброс на Хакими, который нанес удар с лета с линии штрафной, но мимо ворот!

'7

ГООООЛ!!! Мендеш подал на дальнюю штангу, и Пачо без сопротивления нанес удар головой в угол ворот! 1:0! Защитники «Байера» проспали момент и никак не помешали защитнику «ПСЖ» открыть счет.

'6

Парижане заработали опасный «стандарт» на чужой половине поля. Витинья покатил мяч на Нуну Мендеша, и тот нанес удар из-за пределов штрафной, но попал в соперника! Мяч ушел на угловой.

'4

«Байер» вышел в быструю атаку по левому флангу, но неточная передача все испортила.

'2

Леверкузенцы очень высоко прессинуют, добегая даже до вратарской и оказывая давление на Шевалье. Пока что парижанам удается выходить из-под прессинга.

'1

Матч начался!

21:55

Стартовый состав «ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Дуэ, Кварацхелия, Маюлу, Барколя.

21:50

Стартовый состав «Байера»: Флеккен, Артур, Эчеверри, Баде, Тапсоба, Андрих, Гримальдо, Фернандес, Гарсия, Поку, Кофане.

21:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «ПСЖ» во главе с Хвичей Кварацхелией (и с Матвеем Сафоновым в запасе) сыграет против «Байера» в Лиге чемпионов.

