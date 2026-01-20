Будё-Глимт

После подачи углового от Шерки и скидки Родри Холанд не попал ногой по мячу с лета на дальней штанге!
Атака «Сити» с подачами в штрафную закончилась ударом Фодена с подбора и рикошетом, после которого мяч ушел на угловой.
Доннарумма поймал мяч после удара Хега в подкате в почти пустые ворота! Но там был офсайд.
«Ман Сити» пытается раскачать соперника позиционной атакой, но пока без особого успеха.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Каспер Хег — 2:0! Что происходит?! «Сити» рванул в атаку, но нарвался на контрвыпад. Хеуге шикарно подработал пяткой, обокрав Аллейна, и закинул на ход Бломбергу, который мимо последнего защитника перевел в штрафную на Хега, который в касание уверенно пробил мимо Доннаруммы!
ГООООООООООООООООООЛ! Каспер Хег — 1:0! Бломберг перехватил мяч на чужой половине поля, зашел в штрафную, упал, разворачиваясь, но подскочил, сохранив мяч, и подал параллельно воротам на другую сторону штрафной, откуда Хег пробил головой в противоход Доннарумме, попав тому между ног!
Проверял VAR попадание в руку защитнику хозяев после подачи Шерки, но в итоге только угловой. Угловой не получился опасным.
Сейчас «Ман Сити» поддушивает хозяев на их половине поля, но футболисты «Буде-Глимт» не боятся держать мяч даже так.
О'Райли подал в штрафную с левого фланга, но защита «Буде-Глимт» уверенно справилась.
Довольно низок темп игры. Никто никуда не спешит.
Что-то наподобие удара получилось у Холанда, но мяч просто прикатился в руки Хайкину.
Впервые в матче «Ман Сити» владеет мячом, но довольно продолжительный отрезок.
Очередная позиционная атака «Буде-Глимт» дошла до удара из штрафной, но там было скопление игроков, и удар был заблокирован.
Хеуге простреливал слева в штрафную «Сити», но защита «горожан» справилась.
Норвежцы владеют мячом на первых минутах и атакуют позиционно на половине поля «Ман Сити».
Поееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Германии со Свеном Яблонски во главе.
А вот стартовый состав «Манчестер Сити» от Хосепа Гвардиолы:
Доннарумма, Льюис, Хусанов, Аллейн, Аит-Нури, Родри, Рейндерс, О'Райли, Фоден, Шерки, Холанд.
Стартовый состав «Буде-Глимт» от Хьетиля Кнутсена:
Хайкин, Шевольд, Бертуфт, Гундерсен, Бьеркан, Берг, Эвьен, Брунстад Фет, Бломберг, Хег, Хеуге.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» принимает английский «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.