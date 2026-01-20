На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Совершить чудо: «Буде-Глимт» Хайкина принимает «Ман Сити» в ЛЧ. LIVE

Лига чемпионов. 7-й тур. «Буде-Глимт» (Норвегия) — «Манчестер Сити» (Англия). ОНЛАЙН

close

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никина Хайкин

Reuters
В матче седьмого тура Лиги чемпионов набравший три очка, но еще сохраняющий шансы на выход в плей-офф норвежский «Буде-Глимт» принимает на своем поле английский «Манчестер Сити», в активе которого 13 баллов и четвертая позиция в турнире. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
1-й тайм
20 января 20:45
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
22' Хёг
24' Хёг
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Стадион «Аспмюра», Будё, Норвегия
1-й тайм

22' Хёг 24' Хёг

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
35'

После подачи углового от Шерки и скидки Родри Холанд не попал ногой по мячу с лета на дальней штанге!

33'

Атака «Сити» с подачами в штрафную закончилась ударом Фодена с подбора и рикошетом, после которого мяч ушел на угловой.

30'

Доннарумма поймал мяч после удара Хега в подкате в почти пустые ворота! Но там был офсайд.

27'

«Ман Сити» пытается раскачать соперника позиционной атакой, но пока без особого успеха.

24'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Каспер Хег — 2:0! Что происходит?! «Сити» рванул в атаку, но нарвался на контрвыпад. Хеуге шикарно подработал пяткой, обокрав Аллейна, и закинул на ход Бломбергу, который мимо последнего защитника перевел в штрафную на Хега, который в касание уверенно пробил мимо Доннаруммы!

22'

ГООООООООООООООООООЛ! Каспер Хег — 1:0! Бломберг перехватил мяч на чужой половине поля, зашел в штрафную, упал, разворачиваясь, но подскочил, сохранив мяч, и подал параллельно воротам на другую сторону штрафной, откуда Хег пробил головой в противоход Доннарумме, попав тому между ног!

20'

Проверял VAR попадание в руку защитнику хозяев после подачи Шерки, но в итоге только угловой. Угловой не получился опасным.

18'

Сейчас «Ман Сити» поддушивает хозяев на их половине поля, но футболисты «Буде-Глимт» не боятся держать мяч даже так.

16'

О'Райли подал в штрафную с левого фланга, но защита «Буде-Глимт» уверенно справилась.

14'

Довольно низок темп игры. Никто никуда не спешит.

11'

Что-то наподобие удара получилось у Холанда, но мяч просто прикатился в руки Хайкину.

9'

Впервые в матче «Ман Сити» владеет мячом, но довольно продолжительный отрезок.

7'

Очередная позиционная атака «Буде-Глимт» дошла до удара из штрафной, но там было скопление игроков, и удар был заблокирован.

5'

Хеуге простреливал слева в штрафную «Сити», но защита «горожан» справилась.

3'

Норвежцы владеют мячом на первых минутах и атакуют позиционно на половине поля «Ман Сити».

1'

Поееехали! Матч начался.

20:45

Встречу обслуживает бригада арбитров из Германии со Свеном Яблонски во главе.

20:40

А вот стартовый состав «Манчестер Сити» от Хосепа Гвардиолы:

Доннарумма, Льюис, Хусанов, Аллейн, Аит-Нури, Родри, Рейндерс, О'Райли, Фоден, Шерки, Холанд.

20:35

Стартовый состав «Буде-Глимт» от Хьетиля Кнутсена:

Хайкин, Шевольд, Бертуфт, Гундерсен, Бьеркан, Берг, Эвьен, Брунстад Фет, Бломберг, Хег, Хеуге.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» принимает английский «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

