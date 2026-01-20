20 января 2026, 20:45 Обновлено: 20 января 2026, 21:19 Спорт Размер текста А А А Совершить чудо: «Буде-Глимт» Хайкина принимает «Ман Сити» в ЛЧ. LIVE Лига чемпионов. 7-й тур. «Буде-Глимт» (Норвегия) — «Манчестер Сити» (Англия). ОНЛАЙН Александр Седов

close Российский вратарь «Буде-Глимт» Никина Хайкин Reuters

В матче седьмого тура Лиги чемпионов набравший три очка, но еще сохраняющий шансы на выход в плей-офф норвежский «Буде-Глимт» принимает на своем поле английский «Манчестер Сити», в активе которого 13 баллов и четвертая позиция в турнире. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур 1-й тайм 20 января 20:45 Будё-Глимт Будё, Норвегия 22' Хёг 24' Хёг 2 : 0 Манчестер Сити Манчестер, Англия Стадион «Аспмюра», Будё, Норвегия