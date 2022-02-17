Терещенко прокомментировал победу России над Данией в 1/4 финала ОИ

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал победу России над Данией в 1/4 финала Олимпиады, передает Metaratings.ru.

«Слава богу, выиграли в четвертьфинале. В третьем периоде датчане полетели вперед, но мастерства им не хватило и хладнокровия. Здорово сыграл Федотов и ребята», — сказал Терещенко.

16 февраля подопечные Алексея Жамнова обыграли сборную Дании со счетом 3:1. В составе российской команды забивали Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Для россиян это уже третья победа в четырех матчах на Олимпиаде в Пекине. Отечественные хоккеисты уступили только чехам в групповом раунде.

Полуфинальный матч Россия — Швеция пройдет 18 февраля в 16:10 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют команды Словакии и Финляндии.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году россияне в финале праздновали победу над Германией (4:3 ОТ).

Ранее хоккейный функционер Леонид Вайсфельд оценил победу сборной России над Данией в 1/4 финала олимпийского турнира.