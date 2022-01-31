Неоднозначный состав, сильные соперники и COVID-19: что ждет Россию на Олимпиаде

Вопросы по составу, мощные соперники в группе, вероятная встреча с Канадой и США в плей-офф, а также возможное влияние коронавирусных протоколов — «Газета.Ru» рассказывает о перспективах сборной России на хоккейном турнире в Пекине-2022. Олимпийский чемпион, экс-игрок НХЛ Виталий Прохоров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что команде по силам завоевать золото, если в дело не вмешается коронавирус.

Сильные и слабые места в составе сборной России

Сборная России по хоккею едет защищать свой чемпионский титул Игр в Пхенчхане — 2018. Олимпийские чемпионы, конечно, не бывают бывшими — это титул, который официально дается на всю жизнь. Но все-таки в Пекине тоже не будет игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), так что этот турнир будет максимально похожим на тот, что прошел четыре года назад в Южной Корее.

Тогда сборная России под руководством Олега Знарка была главным и явным фаворитом соревнований и в итоге смогла подтвердить свой статус, взяв золото.

Правда, все прошло с большими приключениями. В финальном матче против удивившей всех (и особенно канадцев в полуфинале) Германии наша сборная за полторы минуты до конца уступала в счете и осталась в меньшинстве, но Никита Гусев смог перевести игру в овертайм, где он же сделал в большинстве голевой пас на золотой бросок Кирилла Капризова.

Капризова на турнире в Пекине уже не будет, поскольку он своей великолепной игрой покоряет просторы Северной Америки в НХЛ. В целом состав нашей команды претерпел значительные изменения за четыре года, что было неизбежно.

Хотя и олимпийских чемпионов Пхенчхана в нем хватает, но оценивать имеющийся в распоряжении Алексея Жамнова материал нужно все же не с точки зрения сравнений со сборной России четырехлетней давности.

Сейчас правильно будет оценить ситуацию по отношению к соперникам, а также исходя из собственных возможностей — все ли сильнейшие из доступных окажутся в Пекине?

В этом плане выбор всегда будет неоднозначным, потому что трудно определить абсолютно лучших по качествам, а в вопросе формирования команды важен не только класс. Учитываются и стиль, и необходимость в определенном количестве игроков с теми или иными качествами, и много чего еще.

Хотя непопадание в команду Сергея Толчинского из «Авангарда» (MVP последнего Кубка Гагарина и двукратного его обладателя), Николая Голдобина (лучшего бомбардира магнитогорского «Металлурга»), Андрея Кузьменко (лучшего бомбардира санкт-петербургского СКА) все равно провоцирует разговоры о неспортивном факторе.

Все трое играли в ЦСКА, менеджер которого Игорь Есмантович участвовал в формировании олимпийского состава. На Толчинского он обижен совершенно точно, но, кажется, запомнил и вообще всех, кто с разной степенью громкости покидал красно-синих.

Впрочем, это все лишь теории заговора, не имеющие никаких обоснований с точки зрения подтвержденных фактов. Да и необходимость этой троицы в олимпийском составе не доказана.

В пользу приглашения тех же Толчинского с Голдбоиным говорит не самая большая глубина нашего состава и, как кажется, определенная нехватка звездных, «скилловых» форвардов в нем.

На прошлой Олимпиаде были Капризов, Илья Ковальчук и Павел Дацюк, с тех пор в составе остались Никита Гусев, Михаил Григоренко и Вадим Шипачев, но Кузьменко и Антон Бурдасов, которого тоже не взяли на Игры, хороши в этом конкретном сезоне. У Толчинского со статистикой сейчас хуже, но ведь сам Жамнов вроде бы и не ставит ее во главу угла:

«Личная статистика меня не беспокоит, я не особо на нее обращаю внимание, — важнее, как игроки выполняют наше игровое задание. Нам главное — создать хороший, рабочий коллектив на эту Олимпиаду», — отмечал недавно главный тренер.

В итоге у нашей команды есть на Пекин суперударная тройка Гусев — Шипачев — Григоренко, но вот за ней пустовато. Решают на таких турнирах все же не «рабочие лошадки», а лидеры.

Кроме того, у сборной России традиционно проседает центральная ось, и отсутствие в итоговом составе Александра Кадейкина, который хорош на извечно проблемных для отечественного хоккея вбрасываниях, тоже может аукнуться.

По защите вопросов куда меньше, хотя и там есть бывший игрок ЦСКА и олимпийский чемпион, спорно не вошедший в заявку, — Алексей Марченко. Мог бы вполне поехать в Пекин и его партнер по «Локомотиву» Рушан Рафиков.

Но в остальном состав закономерен и более-менее оптимален. Лидерами на льду здесь должны стать Вячеслав Войнов и Никита Нестеров, а Егор Яковлев будет лидером в ментальном плане.

Что до вратарей, то на Олимпиаду едут лучшие. Иван Федотов из ЦСКА и Тимур Билялов из «Ак Барса» должны конкурировать за звание первого номера (хотя фаворитом выглядит московский армеец), а Александр Самонов из СКА подстрахует их на опыте, если у не выступавших на турнирах такого уровня коллег что-то не заладится.

Сборная России — даже при ряде неоднозначных решений по составу — будет одним из главных фаворитов предстоящей Олимпиады, но на этот раз не единственным и далеко не столь безоговорочным.

Соперники России

Что касается соперников, то начинать надо с нашей группы, и тут есть явный аутсайдер. Проводись Олимпиада со всеми сильнейшими, со сборной Дании точно пришлось бы считаться. Голкипер Фредерик Андерсен, нападающий Николай Элерс и ряд других игроков являются звездами даже на уровне сильнейшей лиги мира.

Без них же «викинги» привезут довольно блеклый состав, которому вряд ли по силам зацепиться за какой-то серьезный результат в Пекине.

А вот два других соперника россиян на групповом этапе обещают оказать очень серьезное сопротивление. Швейцарцы и без игроков из-за океана обладают опытным и сильным составом.

Голкипер Рето Берра, защитник Мирко Мюллер, форвард Свен Андригетто — все имеют опыт игры в НХЛ, а Грегори Хоффманн вообще играл за «Коламбус» даже в этом сезоне. Да и остальные игроки этой команды являются серьезными мастерами и выступают в национальном чемпионате Швейцарии — точно одном из сильнейших в Европе.

У Чехии состав на Играх будет с большим перекосом в сторону ветеранов, что может им аукнуться. Но как, например, не взять Давида Крейчи, выигрывавшего в составе «Бостона» Кубок Стэнли?

Роман Червенка, Ян Коварж, Владимир Соботка, братья Зогорна, Лукаш Седлак, Михал Фролик — даже со скидкой на возраст такая атака выглядит очень солидно. Но и вывозить на последнем рубеже Шимону Грубецу придется немало. Впрочем, он это умеет.

Что касается остальных сборных, то тут выделяется, безусловно, Финляндия. К очень крепкому составу Суоми (Маркус Гранлунд, Теему Хартикайнен, Лео Комаров, Валттери Филппула, Вилле Покка, Сами Ватанен, Харри Сятери — это далеко не все звезды) добавляется еще ее стиль, крайне неприятный для всех — и особенно для России.

Именно финны выглядят главным и самым крутым трамплином для нашей команды на пути к золоту Пекина.

У США малоизвестный, но очень интересный состав из студенческой лиги NCAA, силу которой точно не нужно недооценивать. Оттуда постоянно попадают игроки в НХЛ, и многие становятся там как минимум заметными фигурами.

Кроме того, «звездно-полосатые» имеют в своем распоряжении и несколько хоккеистов с богатым, в том числе энхаэловским опытом. Тут и Ник Шор, и Стивен Кэмпфер, а Мэтт Бенирс, например, еще совсем недавно был звездой сборной на юниорских и молодежных чемпионатах мира.

У Канады состав весьма неоднозначный, но интересный. Капитаном будет не игравший в хоккей с лета, но выигравший за карьеру все на свете Эрик Стаал.

Здесь же заметно поигравшие в НХЛ Давид Деарне, Дэниел Уинник, Адам Кракнелл, звезда КХЛ Мэт Робинсон и юный первый номер последнего драфта НХЛ Оуэн Пауэр. Этого защитника мы хорошо запомнили по взрослому чемпионату мира, где он выиграл с «кленовыми листьями» золото, проводя на льду по 25 минут.

А вот от шведов многого на этот раз ждать не стоит. Средний состав, в котором главными звездами являются Карл Клингберг и Якоб де ла Роуз, — рассчитывать на что-то большее, нежели четвертьфинал, будет проблематично.

«Шансы на золото есть»

Для «Газеты.Ru» перспективы сборной России прокомментировал знаменитый в прошлом хоккеист, олимпийский чемпион Альбервилля-1992 Виталий Прохоров.

«Если брать спортивную составляющую, то шансы выиграть золото есть. Это если мы не говорим о ковид-протоколах и об этом всем, а обсуждаем тот уровень хоккеистов, которые доедут до Олимпиады, — отметил специалист.

— В случае, если команда проведет турнир без потерь, то при определенном стечении обстоятельств она может выиграть. С прошлой Олимпиадой сравнивать смысла нет — другой состав, другие условия и другая ситуация. И у соперников — то же самое.

Надо смотреть регламент и протокол. Если человек сдает положительный тест, его просто изолируют от команды, и он не играет какое-то время. Это одна ситуация. Но я не знаю, какие в Китае расклады, какие протоколы и какой регламент. Пишут, что вообще могут две команды выиграть — это уже не соревнование, а подстроение под систему, просто чтобы провести турнир».