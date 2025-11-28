Фигуристка Валиева начала готовить соревновательные программы

Российская фигуристка Камила Валиева перешла к следующему этапу подготовки к своему возвращению в большой спорт, начав работу над соревновательными программами. Об этом сообщает РИА Новости.

19-летняя фигуристка присоединилась к школе Татьяны Навки, олимпийской чемпионки в танцах на льду, и будет работать с тренером Светланой Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

30 октября 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство защиты Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил. Теперь спортсменка обязана выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации за рассмотрение своего допингового дела.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал логичным решение ISU лишить Валиеву золота чемпионата Европы.