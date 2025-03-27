Решение CAS по делу Валиевой может быть отменено

У защиты российской фигуристки Камилы Валиевой есть шанс добиться отмены решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразила глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.

«В случае, если Верховный суд Швейцарии установит наличие процессуальных нарушений, которые могли повлиять на результаты дела, решение может быть отменено либо отправлено на новое рассмотрение в CAS, чтобы устранить нарушения.

Не всякое отступление может быть признано основанием для изменения решения. Для этого адвокаты Валиевой должны будут доказать, что процессуальное нарушение повлияло на ход дела.

Исход может быть разным. К примеру, если вспомнить дело китайского пловца Сунь Яна, было доказано, что один из арбитров был предвзят. Был назначен пересмотр новым составом — это не помогло пловцу, но, так или иначе, дело было отправлено на новое рассмотрение.

Если было нарушение, которое повлияло на результат, но его невозможно устранить по той или иной причине, решение будет просто отменено. Зависит от деталей. Я не знаю деталей дела, но есть вероятность, что решение CAS будет отменено», — считает Анцелиович.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга. В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

Ранее стало известно, продлят ли дисквалификацию Валиевой за отказ вернуть медали.