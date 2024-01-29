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Тарасова заявила, что Валиева не заслужила дисквалификации

Тренер Тарасова заявила, что Валиева не заслужила обвинительного решения CAS

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Газете.Ru» заявила, что российская фигуристка Камила Валиева не заслуживает четырехлетней дисквалификации, которую ей вынес Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

«Это абсолютно чудовищное решение! Просто невозможно себе такое представить! Как можно так относиться к ребенку? Это немыслимая жестокость! Пусть будут прокляты те, кто это сделал! И пусть у Камилы все будет хорошо, она невероятно талантливая девочка! Она не заслужила всего этого», — сказала Тарасова.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Ранее сообщалось, что в США обрадовались дисквалификации Валиевой.

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